Франсис Нганну: «Не знаю, почему Дана Уайт не вышел надеть на меня пояс»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал отсутствие президента промоушена Даны Уайт в клетке при церемонии вручения пояса.

«Вам нужно спросить у него [Уайта], я ничего не знаю. Не имею к этому никакого отношения. Думаю, это было его решение (смеется). Он не пришел на и пресс-конференцию? Окей, понял. Я не знал», — сказал Нганну на послематчевой пресс-конференции.

Раннее Уайт критиковал Нганну за поведение в переговорах с промоушеном. На UFC 270 камерунец победил Сирила Гана единогласным решением и защитил титул в тяжелом весе.