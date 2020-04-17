Фергюсон сделал вес. А боя на турнире UFC 249 не будет
20:03
18 апреля 2020 года должен был пройти турнир UFC 249. Гланым событием вечера мог стать бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Однако сначала российский боец был вынужден сняться с боя из-за пандемии короновируса и запрет на авиаперелеты. А потом турнир был вовсе перенесен.
Тем не менее, накануне первоначальной даты, 17 апреля, Биспинг провел процедуру взвешивания в домашних условиях. И уложился в нужный вес.
On the day before his UFC 249 bout was scheduled to take place, El Cucuy makes championship weight ?— ESPN MMA (@espnmma) April 17, 2020
(via @TonyFergusonXT) pic.twitter.com/o9WSSsDfJi
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