Фергюсон сделал вес. А боя на турнире UFC 249 не будет

18 апреля 2020 года должен был пройти турнир UFC 249. Гланым событием вечера мог стать бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Однако сначала российский боец был вынужден сняться с боя из-за пандемии короновируса и запрет на авиаперелеты. А потом турнир был вовсе перенесен.

Тем не менее, накануне первоначальной даты, 17 апреля, Биспинг провел процедуру взвешивания в домашних условиях. И уложился в нужный вес.