Фергюсон проведет бой с Гэтжи за титул временного чемпиона UFC в легком весе

Американец Тони Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 18 апреля за титул временного чемпиона в легком весе. Поединок пройдет в США.

Ранее стало известно, что бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым не состоится из-за распространения коронавируса.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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