Фергюсон продолжает весогонку, несмотря на отмену UFC 249

Американский боец Тони Фергюсон выложил новое офто в своем Instagram. Он рассказал, что продолжает тренировки, несмотря на отмену трунира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

— Все еще работаю, — написал Фергюсон. — Собираюсь сделать вес к пятнице.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

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