Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Фергюсон продержался бы два раунда». Отец Хабиба уверен в сыне

00:20
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — считает, что бой его сына против американца Тони Фергюсона продлился бы два раунда.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, на подготовку к этому бою было потрачено в 5 раз больше, чем обычно, и Хабиб находится в идеальной форме. Интервью с Абдулманапом — на Youtube-канале «Ушатайка».

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




Прямой эфир
Прямой эфир