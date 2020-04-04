«Фергюсон продержался бы два раунда». Отец Хабиба уверен в сыне

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — считает, что бой его сына против американца Тони Фергюсона продлился бы два раунда.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, на подготовку к этому бою было потрачено в 5 раз больше, чем обычно, и Хабиб находится в идеальной форме. Интервью с Абдулманапом — на Youtube-канале «Ушатайка».