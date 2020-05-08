Фергюсон и Гэтжи сделали вес перед UFC 249

В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 249, главным боем которого станет поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Фергюсон (25-3) и Гэтжи (21-2) уложились в лимит для чемпионского боя. Оба показали 155 фунтов (70,3 кг). Шоу пройдет в ночь на 10 мая без зрителей.