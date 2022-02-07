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Федор Емельяненко сообщил, что ему будет интересно выступить против Вердума

Сегодня, 11:53

Федор Емельяненко рассказал о желании провести бой против Вердума

Виктория Кравченко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердума.

Летом 2022 года в Москве Емельяненко планирует провести последний бой в карьере. Дата и арена проведения турнира не определены.

«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Емельяненко проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. В этом поединке американец стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. Сегодня, 30 января Бейдер защитил титул, победив другого россиянина Валентина Молдавского, который является учеником Емельяненко.

Источник: https://tass.ru/sport/13632999
Федор Емельяненко
ММА
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