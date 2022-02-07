Федор Емельяненко рассказал о желании провести бой против Вердума

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердума.

Летом 2022 года в Москве Емельяненко планирует провести последний бой в карьере. Дата и арена проведения турнира не определены.

«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — цитирует Емельяненко ТАСС.