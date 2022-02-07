Федор Емельяненко рассказал о желании провести бой против Вердума
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердума.
Летом 2022 года в Москве Емельяненко планирует провести последний бой в карьере. Дата и арена проведения турнира не определены.
«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Емельяненко проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. В этом поединке американец стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. Сегодня, 30 января Бейдер защитил титул, победив другого россиянина Валентина Молдавского, который является учеником Емельяненко.
Источник: https://tass.ru/sport/13632999
Новости