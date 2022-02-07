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Сегодня, 12:34

Федор Емельяненко заявил, что не планирует принимать участие в боях поп-ММА

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, планирует ли участвовать в боях поп-ММА.

«Нет, ни мне, ни ребятам не предлагали. Но мне не интересны такие бои, я категорически против. Видно, что сейчас новая волна, все это на подъеме», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Поп-ММА — это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах.

В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.

Источник: https://tass.ru/sport/13633013
Федор Емельяненко
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