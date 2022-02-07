Федор Емельяненко заявил, что не планирует принимать участие в боях поп-ММА
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, планирует ли участвовать в боях поп-ММА.
«Нет, ни мне, ни ребятам не предлагали. Но мне не интересны такие бои, я категорически против. Видно, что сейчас новая волна, все это на подъеме», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Поп-ММА — это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах.
В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.
Источник: https://tass.ru/sport/13633013
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