Федор Емельяненко заявил, что не планирует принимать участие в боях поп-ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, планирует ли участвовать в боях поп-ММА.

«Нет, ни мне, ни ребятам не предлагали. Но мне не интересны такие бои, я категорически против. Видно, что сейчас новая волна, все это на подъеме», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Поп-ММА — это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах.

В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.