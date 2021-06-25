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«Буду швырять, как новорожденного!» Сехудо отреагировал на слова Хабиба о том, что Хасбулла убьет его

16:36
Генри Сехудо. Фото UFC
Генри Сехудо. Фото UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил Хабибу Нурмагомедову, который заявил, что дагестанский блогер Хасбулла убьет его.

«Будь осторожен, Хасбулла убьет тебя!» — сказал Хабиб.

«Тебе лучше быть осторожным в своих желаниях, Хасбулла. Я буду швырять тебя, как новорожденного, и даже Хабиб не спасет тебя от гнева Трипл Си!» — ответил Сехудо.

Сехудо бросал вызов Хасбику, рост которого составляет менее одного метра, а вес — примерно 17 кг. Скоро у блогера должен состояться бой против таджикского певца Абдурозика.

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