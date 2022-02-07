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Сегодня, 16:22

Федор Емельяненко назвал Дастина Порье очень хорошим молодым человеком

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал о знакомстве с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастином Порье.

«Очень уважительный, хороший молодой человек. Мы перекинулись парой фраз, пообщались, сфотографировались», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Емельяненко и Порье встретились на турнире Bellator, который прошел 29 января в Финиксе (штат Аризона, США).

Порье является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе. В 2019 году на турнире UFC 242 Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.

Источник: https://tass.ru/sport/13632989
Дастин Порье
Федор Емельяненко
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