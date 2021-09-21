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РЕН ТВ 24 сентября покажет трансляцию боев Top Dog FC X

14:50
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24 сентября в Москве состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog FC X. Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию главных боев.

В рамках турнира запланированы поединки Виталия Коваленко с Владимиром Туйновым по кличке Орловский Бриллиант, Наима Давудова (Саммурая) с Рустамом Мухитдиновым (Астероидом), Алексеем Голубом с Павлом Шульским, а также Рэнди Рэндайна с Вячеславом Дациком.

РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/882310-ren-tv-pokazhet-transliatsiiu-boev-top-dog-fc-x

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