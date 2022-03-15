Энтони Смит: «Чимаев не доминировал над теми, кого я уважаю»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит считает, что Гилберт Бернс — это настоящая проверка для Хамзата Чимаева. Также Смит добавил, что Чимаев, в случае победы над бразильцем, должен подраться с Колби Ковингтоном.

«Я слышал жуткие истории про Чимаева, — сказал Смит в интервью YouTube-канала THE FIGHT with Teddy Atlas. — Слышал, как он спарринговал с Густафссоном. Даррен Тилл поет ему дифирамбы. Я просто не видел своими глазами, как он тренируется. Я не говорю, что он плох, но он ни разу не бился с парнем из топ-10. Я никогда не видел, как Чимаев доминировал над тем, кого я уважаю.

Я рад, что он подерется с Гилбертом Бернсом. Если он справится с таким парнем, как Бернс... Я гарантирую, что Бернсу плевать на борьбу Чимаева. Если Чимаев побьет Бернса, то ему нужно подраться с Колби Ковингтоном".

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.