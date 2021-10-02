«Ему 41 год, но мне было плевать». Деррик Льюис рассказал, как нокаутировал болельщика в спарринге

Третий номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис на подкасте «First We Feast» поделился историей о том, как он нокаутировал трех болельщиков за неделю.

— В 2018-м ты объявил приглашение на спарринги всем желающим, в том числе, хейтерам. Кто-то пришел?

— Несколько ребят. Я вырубил троих за неделю. Я дал им подписать отказ от претензий в случае увечий. Был веселый случай. Пришел парень в день своего рождения. Ему 41 год, но мне было плевать. Привел жену, дочь. Они снимали спарринг на телефон. Я нокаутировал ему хайкиком в первые несколько секунд. Дочь начала смеяться. Жена такая: «Ух!». Говорю: «Дайте видео посмотреть». Жена говорит: «Я уже удалила». Но потом дочь прислала видео моему тренеру. Жена говорит: «Мы не знали, что он бьет ногами». Потом этот проснулся, говорит: «Давай реванш». Я ответил: «Нет, хватит. У тебя сегодня день рождения.

18 декабря Льюис подерется с Крисом Даукасом на UFC Fight Night.