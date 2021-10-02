Деррик Льюис: «Я недавно открыл салон красоты. Буду открывать их каждый год»
05:15
Третий номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис рассказал о занятии бизнесом.
«Я открыл салон красоты пару месяцев назад. Называется «Beauty Marks». Будем открывать их каждый год, до тех пор пока я не закончу карьеру. Я также открыл автотранспортную компанию, закупил грузовики. Сейчас все круто у меня в жизни», — сказал Льюис на подкасте «First We Feast».
18 декабря Льюис подерется с Крисом Даукасом на UFC Fight Night.
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