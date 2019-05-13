Емельяненко не сумел прокомментировать свое задержание

Боец ММА Александр Емельяненко во время телефонного разговора с корреспондентом "СЭ" не сумел прокомментировать новость о своем задержании на Восточной улице в Москве. Вчера появилась информация о том, что спортсмен был доставлено в отделение полиции за распитие алкоголя в общественном месте.

На просьбу "СЭ" подтвердить или опровергнуть эти сведения, Александр лишь нецензурно выругался (запись разговора имеется в распоряжении "СЭ"). Ранее адвокат бойца заявил, что Емельяненко был задержан по ошибке - с бутылкой спиртного на детской площадке находился не Александр, а его спутники. Административного протокола в связи с задержанием спортсмена, по словам адвоката, не составлялось. (Дмитрий Кузнецов)

Адвокат Емельяненко: "Суда и штрафа в связи с задержанием Александра не будет"