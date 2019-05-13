Адвокат Емельяненко: "Суда и штрафа в связи с задержанием Александра не будет"

Адвоката бойца ММА Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе заявил "СЭ", что инцидент с задержанием спортсмена на Восточной улице в Москве произошел из-за того, что алкоголь распивали стоявшие рядом со спортсменом люди. Вчера Емельяненко был доставлен в отделение полиции. По сообщениям некоторых СМИ, в момент задержания у него была в руках бутылка.

– Александр не распивал спиртные напитки, – рассказал Долбадзе. – Лица, его сопровождавшие, которые с ним были – они распивали. Емельяненко доставили в ОВД по району Даниловский, и Александр был сразу отпущен. В отношении него административного протокола не составлялось. Ни о каком штрафе мне неизвестно, суда не будет. (Дмитрий Кузнецов)