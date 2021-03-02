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Кормье — о Махачеве перед UFC 259: «Я верю, что он станет чемпионом»

20:01
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Экс-чемпион UFC в двух весах Даниэль Корьме объяснил, почему его одноклубник Ислам Махачев в конечном итоге станет чемпионом UFC в легком весе.

«Я верю, что он станет чемпионом UFC. Он великолепен в каждом аспекте ММА. С первого дня в зале АКА он мог биться в стойке с кем угодно, а также бороться с кем угодно. С нетерпением жду возможности в очередной раз комментировать его бой. Вперед, чемпион», — написал Кормье в Instagram.

В настоящее время титул UFC в легком весе принадлежит близкому другу и спарринг-партнеру Махачева — Хабибу Нурмагомедову.

Следующий выход Махачева в октагон состоится в ночь на воскресенье на турнире UFC 259. 29-летний россиянин сразится с американцем Дрю Дробером.

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