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Александр Волков: «Нганну-Ган — 50 на 50. Блейдс должен запереводить Розенструйка»

18:35
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Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «Спорт-Экспрессу» дал прогноз на предстоящие поединки в своем дивизионе между Франсисом Нганну и Сириллом Ганом, а также Кертисом Блейдсом и Жаирзиньо Розенструйком.

«Блейдс, скорее всего, должен запереводить Розенштрука. Розенштрук показывает достаточно слабую борьбу в своих поединках, его бросали и Ган, и Оверим. По большому счету, если не будет лаки-панча и какой-то суперхорошей работы на дистанции Розенструйка, все преимущество на стороне Блейдса. По поводу Гана и Нганну — интересный будет поединок, в том числе и для меня.

По Гану тяжело попасть, поэтому у Нганну будут в этом плане некоторые проблемы, но, думаю, все равно 50 на 50. С Нганну мы знаем, что 1-2 сильных попаданий  и все заканчивается. Но в плане техники, дистанции, передвижения преимущество, думаю, будет у Гана. Все зависит от того, кто лучше подготовится, лучше навяжет свой стиль и будет сильнее ментально».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267. Блейдс и Розенструйк проведут поединок 25 сентября. Бой Нганну и Гана, по слухам, должен пройти в январе или феврале.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/4YpvZqFmGCg

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Никита Горшенин все материалы автора

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