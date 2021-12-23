Эпатажный блогер Джейк Пол после победы в бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли составил список оппонентов, с которыми он бы хотел провести боксерский поединок.

В списке оказались легенды бокса Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри, а также президент UFC Дана Уайт.

My boxing bucket list:



1) Canelo Alvarez

2) Floyd Mayweather

3) Mike Tyson

4) Tyson Furry

5) Dana White — Jake Paul (@jakepaul) December 23, 2021

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 19 декабря в Тампе, Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде. Всего на счету 24-летнего блогера 5 побед (четыре нокаутом) и 0 поражений.