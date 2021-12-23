Блогер Джейк Пол составил список желаемых оппонентов. Среди них — Дана Уайт
17:25
Эпатажный блогер Джейк Пол после победы в бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли составил список оппонентов, с которыми он бы хотел провести боксерский поединок.
В списке оказались легенды бокса Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри, а также президент UFC Дана Уайт.
My boxing bucket list:— Jake Paul (@jakepaul) December 23, 2021
1) Canelo Alvarez
2) Floyd Mayweather
3) Mike Tyson
4) Tyson Furry
5) Dana White
В последнем поединке, который состоялся в ночь на 19 декабря в Тампе, Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде. Всего на счету 24-летнего блогера 5 побед (четыре нокаутом) и 0 поражений.
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