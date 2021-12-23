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Блогер Джейк Пол составил список желаемых оппонентов. Среди них — Дана Уайт

17:25
Джейк Пол. Фото Instagram
Джейк Пол. Фото Instagram
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Эпатажный блогер Джейк Пол после победы в бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли составил список оппонентов, с которыми он бы хотел провести боксерский поединок.

В списке оказались легенды бокса Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри, а также президент UFC Дана Уайт.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 19 декабря в Тампе, Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде. Всего на счету 24-летнего блогера 5 побед (четыре нокаутом) и 0 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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