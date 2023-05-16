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16 мая, 22:15

Джон Джонс отреагировал на подписание Нганну контракта с PFL

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) высмеял экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3), который назвал себя самым пугающим бойцом на Земле.

«Называть себя самым пугающим человеком на планете с другой стороны улицы, кто так делает? Лол», — написал Джонс в Twitter.

В ролике, посвященном подписанию Нганну в PFL, камерунец говорит: «Я выбрал PFL, чтобы изменить MMA. Приготовьтесь увидеть самого пугающего человека на планете».

Нганну подписал контракт с PFL. Камерунец занял руководящую роль в компании, также он может проводить бои по боксу. Он будет драться в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

В рамках соглашения Нганну также станет председателем PFL Africa, инициативы по расширению бизнеса для проведения турниров на континенте, и будет работать в консультативном совете компании, представляя интересы бойцов.

Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
ММА
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