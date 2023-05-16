Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

16 мая, 22:22

Жаилтон Алмейда: «Хочу увеличить свой вес до 110 кг. С Розенструйком я весил 106»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Топовый тяжеловес UFС Жаилтон Алмейда (19-2) рассказал о планах набрать мышечную массу.

«В утро взвешивания [к Розенструйку] я выпил стакан воды, взвесился и показал где-то 104,8 кг. В день боя я весил 106 кг, — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу «Ag. Fight». — Я хочу набрать мышечной массы и увеличить вес до 110 кг. Сейчас я вернусь в Бразилию, поговорю с моим диетологом, моим тренером по силовой подготовке, и мы составим план.

Нужно набрать вес так, чтобы не потерять скорость. Я планировал набрать вес еще в январе, но у меня просто не было времени из-за такого графика боев. Сейчас мне нужна пауза, время на себя. Я хочу поездить по другим залам, набраться знаний. Даниэль Кормье приглашал меня в свой зал, мне было бы очень интересно обменяться с ним опытом. Мы с ним как-то заобщались, у меня есть симпатия к нему, а у него ко мне».

14 мая Алмейда задушил Жаирзиньо Розенcтруйка на турнире в Шарлотт. Бразилец идет в UFC на 5 досрочных победах подряд, за эти 5 поединков он пропустил всего два значимых удара.

Аилтон Алмейда
UFC
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс отреагировал на подписание Нганну контракта с PFL

Штырков: «У PFL не хватит денег, чтобы Нганну дрался четыре раза в год»
Новости
RSS RSS
Все новости