Жаилтон Алмейда: «Хочу увеличить свой вес до 110 кг. С Розенструйком я весил 106»

Топовый тяжеловес UFС Жаилтон Алмейда (19-2) рассказал о планах набрать мышечную массу.

«В утро взвешивания [к Розенструйку] я выпил стакан воды, взвесился и показал где-то 104,8 кг. В день боя я весил 106 кг, — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу «Ag. Fight». — Я хочу набрать мышечной массы и увеличить вес до 110 кг. Сейчас я вернусь в Бразилию, поговорю с моим диетологом, моим тренером по силовой подготовке, и мы составим план.

Нужно набрать вес так, чтобы не потерять скорость. Я планировал набрать вес еще в январе, но у меня просто не было времени из-за такого графика боев. Сейчас мне нужна пауза, время на себя. Я хочу поездить по другим залам, набраться знаний. Даниэль Кормье приглашал меня в свой зал, мне было бы очень интересно обменяться с ним опытом. Мы с ним как-то заобщались, у меня есть симпатия к нему, а у него ко мне».

14 мая Алмейда задушил Жаирзиньо Розенcтруйка на турнире в Шарлотт. Бразилец идет в UFC на 5 досрочных победах подряд, за эти 5 поединков он пропустил всего два значимых удара.