Американец Джастин Гэтжи прокомментировал свой предстоящий бой с Тони Фергюсоном. Бойцы должны встретиться в поединке на UFC 249, победитель должен получить право сразиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Я сталкиваюсь со своими страхами лицом к лицу. Мне никогда не предлагали бой за титул UFC, и это единственное, ради чего я работаю. Это то, ради чего я работаю с самого начала, так что я готов к вызову, — цитирует TMZ Гэтжи. — На следующее утро после предложения я проснулся и сказал: что будет, если я проиграю? По мне я останусь на том же месте, что и сейчас. Я выйду, получу чек, что приятно, но главное — я получу шанс на славу.

Герои живут вечно, легенды не умирают, я хочу заявить о себе. Мало кто на земле согласится на то, на что пошли мы с Тони. Включая большинство бойцов UFC, Многие скажут, что они готовы, но многие отказались бы подписать контракт.

Соперником Фергюсона должен был стать чемпион организации в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Однако Хабиб остается на карантине в Дагестане и не может вернуться в США без точной локации боя во время пандемии коронавируса.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.