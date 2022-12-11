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11 декабря, 15:12

Исмаилов — о ничьей Анкалаева: «В данном случае политического решения было больше, чем спортивного»

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о результатах поединка между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и польским бойцом Яном Блаховичем.

«В данном случае политического решения было больше, чем спортивного. Потому что даже сам Блахович признал победу Анкалаева. Если взять первые три раунда, они были относительно близкими. Концовку третьего Анкалаев забрал за счет того, что сумел свалить соперника. Четвертый и пятый раунды Магомед явно выиграл. Максимум в этом бою я могу отдать один раунд Блаховичу, так с натяжкой. И то мое субъективное мнение — Анкалаев забрал все раунды», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе (США) и завершился вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-o-nice-ankalaeva-politiceskogo-reseniya-bylo-bolse-cem-sportivnogo-56369/
Магомед Анкалаев
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