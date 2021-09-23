Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Брайан Ортега: «Перед боем с Максом я ходил в ночной клуб. Хотел сходить и на днях, но меня удержала девушка»

02:23
Брайан Ортега. Фото Instagram
Брайан Ортега. Фото Instagram
Теги:

Претендент на пояс UFC в полулегком весе Брайан Ортега рассказал, как переборол желание сходить в ночной клуб во время подготовки к бою против Александра Волкановски.

«Сейчас я понимаю, когда веселиться, а когда работать, — говорит Ортега на медиа-дне к UFC 266. — А раньше мне было пофиг. В неделю перед боем [с Максом Холлоуэем] я ходил в ночной клуб, отжигал на вечеринке. Думал: «Ну я ведь не пью...». Но [из-за похода в клуб] я не был в нужном ментальном состоянии. Сейчас я понимаю, что нельзя и работать и кайфовать, нужно разделять. Хотя... вот в эту субботу мне пригнали новую машину, и я хотел пойти в клуб (смеется). Но моя девушка сказала: «Завязывай с этим дерьмом». И я согласился с ней. Позвонил другу, с которым должен был идти в клуб и сказал, что остаюсь дома».

Волкановски и Ортега подерутся 25 сентября в главном событии вечера на UFC 266 в Лас-Вегасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Трусова устроила себе краш-тест на старте олимпийского сезона. В Сызрани пройдет супертурнир
Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Капризов установил рекорд по зарплате для новичков НХЛ
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд