Брайан Ортега: «Перед боем с Максом я ходил в ночной клуб. Хотел сходить и на днях, но меня удержала девушка»

Претендент на пояс UFC в полулегком весе Брайан Ортега рассказал, как переборол желание сходить в ночной клуб во время подготовки к бою против Александра Волкановски.

«Сейчас я понимаю, когда веселиться, а когда работать, — говорит Ортега на медиа-дне к UFC 266. — А раньше мне было пофиг. В неделю перед боем [с Максом Холлоуэем] я ходил в ночной клуб, отжигал на вечеринке. Думал: «Ну я ведь не пью...». Но [из-за похода в клуб] я не был в нужном ментальном состоянии. Сейчас я понимаю, что нельзя и работать и кайфовать, нужно разделять. Хотя... вот в эту субботу мне пригнали новую машину, и я хотел пойти в клуб (смеется). Но моя девушка сказала: «Завязывай с этим дерьмом». И я согласился с ней. Позвонил другу, с которым должен был идти в клуб и сказал, что остаюсь дома».

Волкановски и Ортега подерутся 25 сентября в главном событии вечера на UFC 266 в Лас-Вегасе.