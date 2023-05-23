Ислам Мамедов проведет бой с Сидни Аутлоу 11 августа на Bellator 298

Седьмой номер рейтинга Bellator в легком весе Ислам Мамедов (22-2) проведет следующий поединок против шестого номера рейтинга американца Сидни Аутлоу (16-5) 11 августа на Bellator 298 в Су-Фолс, США, сообщает лига.

Мамедов идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Ника Брауна (13-3) единогласным решением судей. Поединок состоялся 1 октября 2022-го на Bellator 286 в Лонг-Бич, США.

Аутлоу в последнем бою проиграл Тофику Мусаеву (20-5) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 22 июля 2022-го на Bellator 283 в Такоме, США.