Дональд Серроне подерется с Джо Лозоном 18 июня на UFC on ESPN 37

Поединок двух ветеранов UFC Дональда Серроне (36-16) и Джо Лозона (28-15) перенесен на 18 июня на турнир UFC on ESPN 37 в Остине, США. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter. Изначально бой должен был состояться на UFC 274 в Финиксе, однако поединок был отменен из-за проблем со здоровьем у Серроне.

Серроне идет на серии 5 поражений. В последнем поединке Серроне проиграл Алексу Морено (21-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021 года на турнире UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе, США.

Лозон последний поединок выиграл у Джонатана Пирса (10-4), отправив американца в технический нокаут в первом раунде. Бой прошел 18 октября 2019 года на UFC on ESPN 6 в Бостоне, США.