Арман Царукян: «Думаю о реванше с Исламом Махачевым почти каждый день»

Легковес UFC Арман Царукян признался, что его отпускают мысли о возможном реванше с Исламом Махачевым.

«Мысли о том, чтобы подраться еще раз с Исламом Махачевым присутствуют почти каждый день. Хочется посмотреть на каком уровне сейчас, и на каком уровне я был. В этот раз все должно сложиться в мою пользу», — сказал Царукян в интервью «СЭ» на OPEN FC 4.

В их первом бою, который состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге, победу единогласным решением судей одержал Махачев.

(Ислам Бабаджанов)