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Сегодня, 17:24

Дивнич и Хачатрян проведут реванш в октябре на турнире «Наше Дело»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец и экс-чемпион М1 Challenge Максим Дивнич проведет реванш против Давида «Императора» Хачатряна на турнире «Наше Дело» 11 октября, сообщает пресс-служба лиги.

Поединок Дивнича и Хачатряна станет главным событием вечера и будет проведет по правилам К-1.

Прошлый очный поединок этих спортсменов продлился всю дистанцию и решением большинства судей победу одержал Хачатрян.

На счету Дивнича 8 поражений в карьере при 15 победах, Хачатрян выиграл 26-й поединков в карьере при 6 поражениях.

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