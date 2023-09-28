Александр Емельяненко рассказал, как украл деньги у продавца цветов

42-летний российский боец Александр Емельяненко (28-9) на шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» рассказал постыдную историю, которая произошла с ним в юности.

«Дело было в Старом Осколе, был молодой. Отдыхали, хулиганили несколько дней подряд. Проезжали мимо цветочников. Смотрю, а у одного продавца куртка, у которой много карманов. Один расстегнутый, и там пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то 5 тысяч рублей. Подхожу к нему: «Слышишь, ты, иди сюда. Если бы я был один, без парней, то ты бы отсюда пешком не ушел». А сам двумя пальцами полез в карман и достал пачку. Садимся в машину. Достал при пацанах пачку пятитысячных. В итоге поделили на троих. Мне очень стыдно, что украл у цветочника деньги. Так поступать нехорошо. Больше не ворую», — сказал Емельяненко.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Емельяненко вышел на бой в неспортивном состоянии.