Александр Емельяненко извинился перед братом Федором и поздравил его с днем рождения

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал поздравление с днем рождения для своего брата Федора Емельяненко.

28 сентября Федору Емельяненко исполнилось 47 лет.

«Федор, брат мой, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, неправильным образом жизни.

Сейчас я нахожусь в центре восстановления личности ИМАН. Прохожу реабилитацию. Избавляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость», — сказал Емельяненко в видео.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».