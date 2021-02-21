Дацик: «Пусть Орловский вызывает, стегану его еще раз»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал возможность его второго боя с Андреем Орловским, который сейчас выступает в UFC.

20 февраля Дацик в боксерском поединке нокаутировал камерунца Тайсона Дижона, а Орловский проиграл удушающим приему Тому Аспиналлу на шоу UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19).

«Бой Орловского смотреть не буду, — отметил Дацик. — Домой сейчас поеду. Он не мой соперник — я его уже уронил. Его терзают какие-то смутные сомнения по поводу того боя. Вообще, это был мой самый первый бой. Человек отказался с ним биться, а я вышел, стеганул. Попал своим колхозным. Что тут еще доказывать? Если он недоволен, пускай договаривается... Как его? Дональд... Дана Вайт там? Пускай вызывает, я его еще раз стегану». (Илья Андреев)