Бен Аскрен раскритиковал Хорхе Масвидаля за желание подраться с Колби Ковингтоном на улице

Бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории, а также бывший боец UFC Бен Аскрен (19-2) раскритиковал Хорхе Масвидаля (35-16) за то, что он хочет провести поединок с Колби Ковингтоном (17-3) на улице.

«Результат боя получился таким, каким мы его и предсказывали, — сказал Аскрен в интервью The MMA Hour. — Меня раздражает тот факт, что Хорхе хочет подраться с Колби на улице. Чувак, у тебя было 25 минут, чтобы показать все, что ты хочешь. Да, в октагоне ты не можешь укусить или выколоть глаза, но ты можешь бить руками и ногами в течение 25 минут. Теперь Хорхе ведет себя так, будто хочет избить Колби на улице. У тебя было 25 минут, чтобы сделать это

Весь бой Колби избивал его. Да, у Хорхе было несколько хороших моментов, но на этом все. Хорхе никогда не становился лучше. К сожалению, он побил меня. После этого он выиграл Диаса. Но победа над Диасом не делает тебя хорошим бойцом. Если посмотреть на всю карьеру Хорхе, то мы увидим, что он потерпел 16 поражений и выиграл всего несколько хороших боев".

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.