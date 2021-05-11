Дана Уайт: «Следующим соперником Нганну станет Льюис. Бой пройдет летом»

Президент UFC Дана Уайт рассказала о планах промоушена устроить матч-реванш между действующим чемпионом организации в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и американцем Дерриком Льюисом.

«Мы работаем над этим боем. Они встретятся этим летом», — подтвердил Уайт в интервью ESPN.

В первом бою в июле 2018 года победу единогласным решением судей одержал Льюис. Поединок признан одним из самых скучных в истории тяжелого дивизиона UFC.

В конце марта Нганну нокаутировал в реванше Стипе Миочича и стал новым чемпионом UFC. Льюис, тем временем, в прошлом бою наглухо нокаутировал опасного Кертиса Блейдса и вошел в список главных претендентов на пояс.