Даниэль Кормье - о тычках в глаза: «Можно сделать новые перчатки с закруглениями на кончиках пальцев»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о тычке в глаз в поединке Леона Эдвардса и Беляла Мухаммада.

«Леон Эдвардс бил ту же комбинацию, что и когда-то очень любил использовать Джош Томсон - правый прямой + правый кик. Ее же часто бьет и Роберт Уиттакер - он нокаутировал ей Жакаре, Дерека Брансона, многих ребят. Роберт бьет короткий джеб и затем правый прямой, с которым почти одновременно следует правый хайкик.

Технически, когда тебя учат ударке, то объясняют, что нужно чередовать руку с киком. Бьешь правой рукой, значит, связываешь левый кик, бьешь левой рукой - связываешь с правым киком. Но когда ты достигаешь высокого уровня в ударке, то осваиваешь уже навык бить почти одновременно панчем и киком с одной стороны. Леон пытался сделать то же самое, только левой рукой, но к сожалению, его большой палец зашел Белялу в глаз.

Поменять перчатки? Можно, конечно, сделать кончики перчаток немного закругленными, чтобы пальцы не растопыривались. Но я думаю, тычки все равно будут, пусть и не в таком количестве. Честно говоря, вот когда был последний вопиющий тычок? Когда Стипе ткнул меня, но прошло полгода. За полгода один серьезный тычок - это не так много. Я уверен, что нарекания будут с любыми перчатками. Так, я в принципе, за новый дизайн, но уверен, что будут и новые проблемы.

Отличались ли страйкофорсовские перчатки от UFC? Нет, они почти одинаковые. В Strikeforce не было таких проблем с тычками, но там и боев было гораздо меньше. Перчатки нужно спроектировать так, чтобы закругления были небольшими, чтобы не было искусственного сгибания ладони в кулак», - сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.

Леон Эдвардс ткнул Беляла Мухаммада в глаз во 2-м раунде. Мухаммад не смог продолжить бой, результат поединка был аннулирован.