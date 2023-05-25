Менеджер Александра Емельяненко заявил, что угрозы срыва поединка с Ершовым нет

Никита Бурчак, агент бойца ММА Александра Емельяненко, заявил, что угрозы срыва поединка с блогером Евгением Ершовым нет.

«Угрозы срыва боя нет. Просто слухов вокруг Александра всегда ходит много, что бы он делал или не делал. Не перестаю удивляться такому вниманию людей к нему. Это хорошо как для медийной персоны, но плохо для личной жизни», — цитирует Бурчака RT.

Емельяненко проведет поединок против Ершова 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 24 мая стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.