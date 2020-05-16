Дана Уайт в третий раз сдал отрицательный тест на коронавирус

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в третий раз сдал отрицательный тест на коронавирус.

— Тест на коронавирус номер три. Результат — отрицательный, — написал у себя в Instagram Уайт, опубликовав видео, в котором у него берут мазок для анализа.

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