Слащинин встретится с Гаджи Автоматом 24 сентября на турнире Hardcore Boxing

Чемпион кулачной лиги Hardcore в тяжелом весе Тимур Слащинин проведет бой с Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат. Поединок по правилам бокса состоится на турнире Hardcore Boxing, который пройдёт 24 сентября в Москве. Об этом стало известно в новом выпуске Hardcore Boxing.

В последнем поединке по боксу Гаджи Автомат решением судей выиграл у Ислама Каримова.

В июне в кулачном противостоянии Слащинин досрочно победил экс-чемпиона Glory бразильца Сауло Кавалари.