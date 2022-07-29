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Сегодня, 22:16

Слащинин встретится с Гаджи Автоматом 24 сентября на турнире Hardcore Boxing

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион кулачной лиги Hardcore в тяжелом весе Тимур Слащинин проведет бой с Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат. Поединок по правилам бокса состоится на турнире Hardcore Boxing, который пройдёт 24 сентября в Москве. Об этом стало известно в новом выпуске Hardcore Boxing.

В последнем поединке по боксу Гаджи Автомат решением судей выиграл у Ислама Каримова.

В июне в кулачном противостоянии Слащинин досрочно победил экс-чемпиона Glory бразильца Сауло Кавалари.

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