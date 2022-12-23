Суд Ирландии отклонил иск Лобова за клевету против Макгрегора

Суд Ирландии отклонил иск Артема Лобова к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, сообщает The Irish Times.

Российско-ирландский боец ММА требовал от Конора удалить клеветнические сообщения в свой адрес в социальных сетях.

Ранее Лобов подал на Макгрегора иск с целью взыскать с него долю с продажи виски Proper No. Twelve. В интервью TalkSport Лобов говорил, что он предложил ирландцу создать виски, добавив, что для этого он один договаривался со всеми бизнес-партнерами.

Виски Proper No. Twelve поступил в продажу в сентябре 2018 года. В 2021 году Макгрегор продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits за 600 миллионов долларов.