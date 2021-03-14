Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на заявление Петра Яна по поводу поединка Эрик Андерс (США) — Даррен Стюарт (Англия).

Бой прошел на UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) и признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от Андерса.

«Этот бой тоже в Лас-Вегасе прошел. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал Ян в Instagram.

А вот что в Twitter написал Стерлинг: «Люди с мозгами должны видеть разницу между этим и тем, что было в бою с Яном».

Напомним, что Яну присудили поражение в бою со Стерлингом после запрещенного удара коленом. Россиянин лишился пояса UFC в легчайшем весе, хотя и выигрывал в поединке по очкам.