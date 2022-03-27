Нганну отреагировал на победу Кертиса Блейдса

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал сообщение журналиста Бретта Окамото, который отреагировал на победу Блейдса в Twitter: «Уоу! Кертис «Нганну» Блейдс? Вот это нокаут! Бабааах!». «Нганну теперь борется, детка!» — ответил камерунец в Twitter.

Блейдс в главном событии UFC on ESPN 33 победил во втором раунде техническим нокаутом Криса Дакаса. Турнир состоялся 27 марта на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, Огайо.

На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения.