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Сегодня, 12:01

Нганну отреагировал на победу Кертиса Блейдса

Чемпион UFC Нганну прокомментировал победу Кертиса Блейдса
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал сообщение журналиста Бретта Окамото, который отреагировал на победу Блейдса в Twitter: «Уоу! Кертис «Нганну» Блейдс? Вот это нокаут! Бабааах!». «Нганну теперь борется, детка!» — ответил камерунец в Twitter.

Блейдс в главном событии UFC on ESPN 33 победил во втором раунде техническим нокаутом Криса Дакаса. Турнир состоялся 27 марта на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, Огайо.

На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения.

Франсис Нганну
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