Полусредневес UFC Нейт Диас призывает UFC расторгнуть с ним контракт

Нейт Диас обратился к руководству UFC с просьбой освободить его от контракта

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) обратился к руководству UFC с просьбой освободить его от контракта, потому что организация, по словам бойца, не назначает ему боев.

«Я прошу освободить меня от контракта с UFC... Прошу прощения у Уайта и Хантера, что прошу об этом публично, но вы не даете мне бои. Мне есть, чем заняться», — написал Диас в Twitter.

Позже Диас высмеял бойцов, которые расстраиваются, что их уволили из UFC. «Эти ******* плачутся, когда их выгоняют из UFC», — написал Диас в Twitter.

Ранее Диас утверждал, что он готов подписать контракт с Bellator. «Хочу подраться в карде Bellator 279 на Гавайях вместе со своим другом Янси Медейросом», — писал Диас в Twitter.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).