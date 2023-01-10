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Сегодня, 13:05

Гилберт Бернс: «Я проведу с Хамзатом Чимаевым реванш»

Гилберт Бернс заявил, что проведет с Хамзатом Чимаевым реванш
Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) уверен, что в 2023 году он встретится с Белалом Мухаммадом (22-3) и Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я думаю, что проведу реванш с Хамзатом. Также я считаю, что подерусь с Белалом Мухаммадом. Да, мне кажется, что они мои следующие оппоненты. Сперва Белал, затем Хамзат, а потом бой за титул», — сказал Бернс в интервью MMA Junkie.

«Я дам тебе шанс, как только выиграю титул, братан», — ответил Мухаммад в соцсетях. В свою очередь Чимаев ответил смеющимися эмодзи.

Бернс встретится с Нилом Магни (27-9) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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