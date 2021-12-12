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Чарльз Оливейра: «Я чемпион, я фигура. Они только говорят, я делаю»

Оливейра прокомментировал победу над Дастином Порье
09:12
Чарльз Оливейра. Фото Getty Images
Чарльз Оливейра. Фото Getty Images
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Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировала победу над Дастином Порье.

«Я чемпион мира. Я — фигура. Они говорят, я делаю. 15 побед сабмишенами в UFC. Он много попадал по мне, но я продолжал идти вперед. У меня лучшая команда в мире, спасибо моим тренерам, спасибо всем, кто болел за меня», — сказал Оливейра в октагон-интервью после боя.

Оливейра победил Порье удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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