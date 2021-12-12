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Дастин Порье: «Я попадал по Оливейре чисто, но он стойкий. Чемпион по праву»

Порье заявил, что Оливейра заслужил стать чемпионом
09:09
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Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье поделился эмоциями после поражения Чарльзу Оливейре.

«Почему во 2-м раунде я был пассивен на земле? Я был слишком далеко от сетки, поэтому решил не рисковать, не отталкивать его, чтобы не дать ему хаф-гарда и исключить ситуацию, когда он может забрать мне спину Я доводил чистые удары до него, но он чемпион по праву, он стойкий. План был не торопиться и разбирать его», — сказал Порье в октагон-интервью после боя.

Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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