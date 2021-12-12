Хабиб — Оливейре: «Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил»
Махачев и Хабиб поздравили Оливейру с победой над Порье
09:36
Российский боец Ислам Махачев в своем Twitter поздравил Чарльза Оливейру с победой в поединке с Дастином Порье на UFC 269.
«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», — написал Махачев.
К поздравлениям также присоединился экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.
«Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил», — отреагировал Хабиб.
Оливейра победил Порье удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.
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