Российский боец Ислам Махачев в своем Twitter поздравил Чарльза Оливейру с победой в поединке с Дастином Порье на UFC 269.

«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», — написал Махачев.

К поздравлениям также присоединился экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.

«Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил», — отреагировал Хабиб.

Оливейра победил Порье удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.