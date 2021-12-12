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Хабиб — Оливейре: «Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил»

Махачев и Хабиб поздравили Оливейру с победой над Порье
09:36
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Ислам Махачев в своем Twitter поздравил Чарльза Оливейру с победой в поединке с Дастином Порье на UFC 269.

«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», — написал Махачев.

К поздравлениям также присоединился экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.

«Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил», — отреагировал Хабиб.

Оливейра победил Порье удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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