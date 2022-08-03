Бывший боец UFC и друг Конора Макгрегора (22-6) Артем Лобов (13-15) сообщил, что это он предложил ирландцу производить собственное виски.

«Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора — моя идея, — сказал Лобов в интервью TalkSport. — Мы были в зале после второго боя с Диасом. Он сказал мне: «Артем, Гора из «Игры престолов» предложил мне сделать свою собственную водку. Он сделал ее в Исландии, и теперь предлагает мне ту же возможность. Что ты об этом думаешь?»

Я сказал ему: «Конор, вот что я тебе скажу. Водка — самый продаваемый алкогольный напиток в мире. Но зачем тебе водка из Исландии? Исландия — красивая страна, но она не славится водкой. Кроме того, это дорогая страна. Производство там водки будет стоить тебе заоблачных трат. Почему ты должен тратить свои деньги за сомнительное качество? В России я могу выбить тебе гораздо лучшую сделку».

Потом я добавил: «Как насчет производства ирландского виски?». Я рассказал ему о презентации, которую делал в колледже. О том, как ирландский виски доминирует по всему миру. Конор сказал: «Попробуй заключить сделку». И я пошел.

К счастью для меня, когда я учился в колледже, то подрабатывал в баре отеля Radisson, и у меня остался там друг по имени Иван. Впоследствии я ушел, а он остался работать в сфере гостеприимства и дослужился до генерального менеджера отеля.

Он познакомил меня с человеком по имени Найл из Classic Drinks — ведущей компании по продаже напитков в Ирландии. Найл встретился со мной в отеле Radisson и поделился стоящей информацией. Затем я встретился с представителями разных заводов по производству виски. Некоторым я звонил, а с некоторыми встречался лично. Я провел исследование и заключил отличную сделку.

Как только все было готово, я пришел к Конору и сказал: «У меня есть к тебе сделка на миллиард долларов. Все уже сделано, тебе не нужно суетиться». Не уверен, воспринял ли он меня тогда всерьез. Я познакомил его с Оди Аттаром и остальной частью компанией Paradigm. Тогда мы приступили к работе. Как видите, виски Конора имело большой успех. Я действительно счастлив быть частью этой истории.

Конор предложил мне миллион долларов, но я отказался. Знаете, когда я ему помогал в тренировочном лагере, он каждый раз хотел мне заплатить, но я никогда не принимал от него денег. Я сказал ему: «Мы всегда были друзьями и помогали друг другу. Я никогда не платил тебе за твою помощь в моей подготовке, поэтому не предлагай мне деньги».

Виски Proper No. Twelve поступило в продажу в сентябре 2018 года. В 2021 году сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits за 600 миллионов долларов.