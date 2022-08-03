Дана Уайт назвал Брэндона Морено одной из самых больших звезд UFC

Глава UFC Дана Уайт сравнил временного чемпиона наилегчайшего веса Брэндона Морено (20-6) с легендарным чемпионом по боксу прошлых лет Хулио Сезаром Чавесом (107-6), а также добавил, что четвертый бой Морено с Дейвесоном Фигередо (21-2) может пройти где угодно.

«Морено — одна из самых больших звезд всего ростера, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Он типичный стойкий, крутой мексиканский боец. Видели, как он выходил на бой с повязкой на голове в стиле Хулио Сесара Чавеса? Он выходит и заканчивает бой ударом в корпус. Это чертовски круто!

Мы можем сделать четвертый бой Фигередо и Морено где угодно. Хоть в Бразилии, хоть в Штатах. Мы можем устроить этот поединок хоть на Аляске. Люди захотят увидеть этот бой, даже если они подерутся 10 раз».

Морено в прошлом бою одолел Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.