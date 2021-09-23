Брайан Ортега: «Волкановски дерется дисциплинированно, видит слабости и наказывает. Он чемпион по праву»

Претендент на пояс UFC в полулегком весе Брайан Ортега поделился мнением о своем сопернике Александре Волкановски.

«Самая сильная его сторона — это стойка, — говорит Ортега на медиа-дне к UFC 266. — Способность драться дисциплинированно, применять свои навыки и двигаться. Когда он видит маленькие окошки слабостей у соперников, он немедленно их использует. Он полностью сбалансированный боец и чемпион по праву.

Что касается меня, сейчас я чувствую, что хорош везде. Я могу бить, могу принимать удары. Я стал гораздо сильнее в этих бойцовских шахматах, научился видеть слабости соперников. Я учусь у людей, имена которых даже не знаю. Подписан на разные страницы в инстаграме, листаю их, и когда вылезает: «Техника дня» или «Движение дня», я кликаю и смотрю видео. И потом повторяю. Я лучше всего учусь зрительно. Я также подписан на ребят, с которыми тренируюсь, наблюдаю то, что они выкладывают, учусь у них".

Волкановски и Ортега подерутся 25 сентября в главном событии вечера на UFC 266 в Лас-Вегасе.