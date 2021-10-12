Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 57 кг россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал ситуацию вокруг 25-летнего Романа Ковалева, которого избили в Московском метрополитене.

«Роман — молодец. Он заступился, и это дорогого стоит, что он не испугался хулиганов, — сказал Батыргазиев в интервью «СЭ». — Он достоин уважения. А осуждать кого-то, говорить — я не в праве. Они в любом случае поступили неправильно, и их накажут по всей строгости [закона]. Говорить и что-то судить о своем регионе или нации — это неправильно. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому давайте стараться лишний раз не конфликтовать, а дружить».

11 октября на вечере бокса в Уфе 23-летний Батыргазиев одержал четвертую победу в профессиональном боксе. Противостоял ему 41-летний ветеран из Италии Лазе Суат. Поединок завершился во втором раунде. У итальянского спортсмена вылетело плечо после замаха. В связи с этим россиянин одержал победу техническим нокаутом.