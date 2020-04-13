Бой россиянина Александра Шлеменко против американца Луиса Тейлора может состояться после снятия ограничений на проведение соревнований, связанных с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Поединок в средней весовой категории должен был пройти 25 апреля в Екатеринбурге, но был отменен.

На счету 35 летнего Шлеменко в ММА 59 побед и 13 поражений. У 40-летнего Тейлора — 18 побед, 4 поражения, 1 ничья.